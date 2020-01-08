"الناتو" يدين قصف القوات الأميركية في العراق

دان حلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم الأربعاء، قصف قواعد عسكرية تابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، بعد مقتل قاسم سليماني في غارة جوية أميركية في بغداد الجمعة الماضية.

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وقال الأمين العام للناتو الجنرال ينس ستولتنبرج في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد اجتماع اعتيادي للناتو، اليوم، "أدين الهجمات الصاروخية الإيرانية على الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق".

وتابع أن الحلفاء سيظلون ملتزمين بمهمة التدريب في العراق، التي تم تعليقها بشكل مؤقت.

وتابع أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الأمنية لحماية جنود الناتو.