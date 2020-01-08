إيران تقصف القوات الأميركية في العراق وترامب يدرس الرد

قصفت إيران بصواريخ بالستية، اليوم الأربعاء، قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون ردّاً على مقتل قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد الجمعة.

وقال مصدر إن المؤشرات الأولية تشير إلى عدم سقوط قتلى أميركيين في حين رفض مسؤولون أميركيون آخرون التعليق.

وأثار الهجوم ذعراً في الأسواق، وسجّل ارتفاعاً في أسعار النفط بنسبة 4,5 في المائة في آسيا.

وأعلن البنتاجون بعد منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت المنطقة أن إيران قصفت من أراضيها قاعدتي عين الأسد وإربيل اللتين تستخدمهما القوات الأميركية في العراق.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّه «قرابة الساعة 5,30 (الثلاثاء بتوقيت واشنطن، 22,30 ت غ) من السابع من يناير، أطلقت إيران أكثر من 12 صاروخاً بالستياً على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق».

وأضاف أنه «من الواضح أنّ هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت على الأقل قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستخدمهما القوات الأميركية وقوات التحالف في عين الأسد وإربيل».

اقرأ أيضاً... ترامب: كل شيء على ما يرام ولدينا أقوى الجيوش في العالم

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيدلي بتصريح صباح الأربعاء حول الضربة.

وقال في تغريدة على «تويتر»، «كل شيء على ما يرام! لقد أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. تقييم الخسائر والأضرار جارٍ الآن. حتى الآن كل شيء على ما يرام! لدينا الجيش الأكثر قوة والأفضل تجهيزاً في العالم، وبفارق شاسع! سأدلي بتصريح صباح الغد».

وما زال هناك أكثر من خمسة آلاف جندي أميركي في العراق إلى جانب قوات أجنبية أخرى في تحالف قام بتدريب ودعم قوات الأمن العراقية في مواجهة خطر مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي.