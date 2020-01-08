دوي انفجار قوي في العاصمة مقديشو

وقع انفجار قوي، صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة الصومالية مقديشو على مسافة قريبة من البرلمان، وفق ما أفاد شهود عيان ومسؤول أمني رجح أن يكون الانفجار ناجماً عن سيارة مفخخة.

وقال المسؤول الأمني محمد عبدي قادر "يشبه ذلك انفجار سيارة مفخخة لكن ليس لدينا تفاصيل بعد". وتصاعدت سحابة دخان أسود كثيف في سماء العاصمة فيما قال شهود عيان إن سيارات تشتعل. اقرأ أيضاً... حركة "الشباب" الصومالية تهاجم قاعدة عسكرية في كينيا

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