وزير الدفاع الأميركي: قواتنا لن تغادر العراق

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من العراق، نافياً وجود رسالة موقعة من الجانب الأميركي تعلن سحب تلك القوات.

وصرح اسبر "سياستنا لم تتغير. لن نغادر العراق"، مضيفاً "لا رسالة موقعة بحسب علمي"، بعدما صرح رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي تلقيه نسخة موقعة من رسالة أميركية تعرض خطوات "الخروج" من العراق.

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وعلى صعيد آخر، توقع مارك اسبر، أن ترد إيران على مقتل قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية في بغداد الجمعة.

وأضاف "اعتقد أن علينا أن نتوقع أن يردوا بشكل ما".



