خالد بن سلمان يبحث مع ترامب التطورات في الشرق الأوسط

بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

واستقبل ترامب في البيت الأبيض، الأمير خالد بن سلمان أمس الثلاثاء.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة أهمية العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما التقى الأمير خالد بن سلمان، كلاً من معالي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو، ومعالي وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.

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وناقشت هذه اللقاءات التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط مع الجانب الأميركي والجهود المشتركة للحد من التوترات وتجنب التصعيدات التي قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

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وأعرب الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز للقيادة الأميركية عن تقديره للشراكة المستمرة لـ75 عامًا بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، مجددًا التزام المملكة بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة للعمل على استقرار المنطقة ومعالجة المخاوف الأمنية المشتركة للبلدين.