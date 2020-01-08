كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يرد على إيران بفرض عقوبات جديدة عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرد على إيران بفرض عقوبات عقوبات جديدة عليها، مؤكدا أن الاتفاق النووي مع إيران سينتهي قريبا.
وأوضح ترامب، خلال كلمته، مساء الأربعاء، أنه لم يصب أي أميركي بأذى في الهجمات الإيرانيةأضرار طفيفة في القاعدتين المستهدفتين.
وأضاف: ": قضينا على سليماني وهو {أكبر إرهابي}، فهو أشعل حروبا أهلية في المنطقة، ومسؤول عن قتل أميركيين، و كان يخطط لهجمات ضدنا".
وأشار إلى أنه على إيران وقف دعم الإرهاب، فالنظام الإيراني قتل 1500 من شعبه خلال الاحتجاجات الأخيرة.
واستهدفت الصواريخ الباليستية الإيرانية، فجر اليوم، قاعدة عين الاسد التي تتواجد فيها قوات امريكية، في محافظة الانبار، غربي العراق، والقاعدية الامريكية في مدينة أربيل، شمالي البلاد، انتقاماً لاغتيال قائد فيلق القدس الايراني، قاسم سليماني.
وفي وقت سابق، من اليوم الاربعاء، أصدرت خلية الإعلام الأمني، بياناً بشأن القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد، في محافظة الانبار، وأربيل.
وذكرت الخلية، في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن “العراق تعرض من الساعة 0145 ولغاية الساعة 0215 فجر يوم 8 كانون الثاني 2020، الى قصف بـ22 صاروخا”.
وأوضحت: “وقد سقط 17 صاروخاً منها على قاعدة عين الأسد الجوية من ضمنها صاروخان لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت”، مضيفة “و5 صواريخ على مدينة أربيل”.
وأشارت الى أن جميع الصواريخ “سقطت على مقرات التحالف”، منبهة الى انها “لم تسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية”.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول تعليق لترامب على العملية التي أطلق عليها الإيرانيون "عملية سليماني"، أن "كل شيء على ما يرام"، في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن بلاده اتخذت إجراءات "مناسبة" للدفاع عن نفسها.