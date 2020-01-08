الناتو يعلن عدم وقوع قتلى من قواته إثر الضربات الصاروخية الإيرانية

أعرب الأمين العام للناتو الجنرال ينس ستولتنبرج، عن إدانته الهجمات الصاروخية الإيرانية على الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق".

وأعلن مسؤول آخر في الناتو، عدم وجود إصابات بين صفوف قوات الحلف إثر الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدف قواعد عسكرية للتحالف الدولي في العراق.

وأضاف "ستولتنبرج"، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد اجتماع اعتيادي للناتو، اليوم الأربعاء، أن الحلف يدعو إيران للامتناع عن المزيد من العنف، مضيفاً أن الحلفاء سيظلون ملتزمين بمهمة التدريب في العراق، التي تم تعليقها بشكل مؤقت.

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