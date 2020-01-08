كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الناتو يعلن عدم وقوع قتلى من قواته إثر الضربات الصاروخية الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب الأمين العام للناتو الجنرال ينس ستولتنبرج، عن إدانته الهجمات الصاروخية الإيرانية على الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق".
وأعلن مسؤول آخر في الناتو، عدم وجود إصابات بين صفوف قوات الحلف إثر الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدف قواعد عسكرية للتحالف الدولي في العراق.
وأضاف "ستولتنبرج"، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد اجتماع اعتيادي للناتو، اليوم الأربعاء، أن الحلف يدعو إيران للامتناع عن المزيد من العنف، مضيفاً أن الحلفاء سيظلون ملتزمين بمهمة التدريب في العراق، التي تم تعليقها بشكل مؤقت.
وقال مسؤول من الناتو، إن الناتو يعتقد أنه ليس هناك أي أفراد للناتو من بعثة التدريب في العراق بين ضحايا الطائرة.
وتابع أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الأمنية لحماية جنود الناتو.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول آخر في الناتو، اليوم الاربعاء، في تصريح صحفي، "لا أحد من بين حوالي 500 من الأفراد العسكريين الذين يعملون ضمن قوات الناتو في العراق أصيبوا بالقصف الإيراني".