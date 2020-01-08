كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نواب أمريكيون: الضربة الصاروخية الإيرانية "عمل حربي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نواب أمريكيون، إن الضربة الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدتين عسكريتين بالعراق تؤويان جنوداً أمريكيين وأجانب تمثل "عملا حربيا".



رد فعل المشرعين جاء سريعًا، وحث أغلبهم الأمريكيين على الوحدة في مواجهة الإرهاب، فيما دعا آخرون إلى تخفيف التصعيد وحدة التوتر في الشرق الأوسط، حسب صحيفة "يو إس إيه توداي"، الأمريكية.

وأطلقت إيران أكثر 12 صاروخا على القوات الأمريكية وقوات التحالف بالعراق، فيما يبدو أنه عمل انتقامي على غارة أمريكية بطائرة مسيرة قبل أيام قتلت أحد أقوى جنرالات طهران، قاسم سليماني.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في تغريدة عبر "تويتر" إنها كانت "تراقب عن كثب الموقف في أعقاب التفجيرات التي استهدفت القوات الأمريكية في العراق".

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وأضافت: "يجب أن نضمن سلامة جنودنا، بما في ذلك إنهاء الاستفزازات التي لا داعي لها من الإدارة ومطالبة إيران بوقف أعمال العنف. أمريكا والعالم لا يستطيعان تحمل شن حرب".

وأطلع نائب الرئيس مايك بينس كبار الديمقراطيين في الكونجرس على الضربات الإيرانية، وبينهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، رغم أنه لم يصدر بيانًا بعد.

وقال جاستن جودمان، المتحدث باسم شومر، إن النائب الديمقراطي عن نيويورك يراقب عن كثب الوضع ويصلي من أجل سلامة الجنود وغيرهم من الموظفين.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول تعليق لترامب على العملية التي أطلق عليها الإيرانيون "عملية سليماني" والتي شنها الحرس الثوري على قاعدتين تضمان قوات أمريكية في العراق على الأقل، صباح الأربعاء، أن "كل شيء على ما يرام"، في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن بلاده اتخذت إجراءات "مناسبة" للدفاع عن نفسها.

وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "كل شيء على ما يرام، أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق".