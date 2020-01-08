أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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أخبار عاجلة الآن || الرئيس الأوكراني يعلن توجه فريق للبحث والإنقاذ الليلة إلى إيران

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن فريقا أوكرانيا للبحث والإنقاذ سيتوجه الليلة إلى إيران. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || ترامب يدلي ببيان بشأن إيران

أعلن مسؤول بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي ببيان بشأن إيران الساعة 1600 بتوقيت جرينتش. أخبار عالمية عاجلة اليوم || تونس تصادر أسلحة قادمة من تركيا باتجاه ليبيا

صادرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، كمية من الأسلحة في جنوب البلاد قادمة من تركيا باتجاه ليبيا، وفقًا لما ذكرته قناة روسيا اليوم في خبر عاجل.

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