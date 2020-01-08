كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد وسط الهجمات الصاروخية الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الأربعاء، إلى وقف التصعيد في المنطقة وقالت إن "الحوار العقلاني" هو الحل الأفضل بعد أن نفذت إيران هجومًا صاروخيًا على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية وقوات أجنبية أخرى.

كما ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، أن التطورات الحالية لن تؤثر على البلاد أو مواطنيها أو سكانها، وأن "جميع الأنشطة ... في جميع القطاعات تسير بشكل طبيعي".

كما صرح مسؤولون في واشنطن وطهران، إن إيران أطلقت أكثر من عشرة صواريخ باليستية في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

من جانها، أعلنت إيران إنها ترد على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني الأسبوع الماضي، محذرة من أنها سترد بقوة أكبر إذا ردت واشنطن.

علي صعيد آخر، أدان الرئيس العراقي برهم صالح الضربات الصاروخية الإيرانية على القواعد العراقية، قائلاً إنه يخشى "تطورات خطيرة" في المنطقة.

وقد صرح مكتبه في بيان "ندين القصف الصاروخي الإيراني الذي أصاب المنشآت العسكرية على الأراضي العراقية ونجدد رفضنا للانتهاك المتكرر لسيادة الدولة وتحويل العراق إلى ساحة قتال للأطراف المتحاربة".

كما أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإضراب، وكتب علي موقعه علي تويتر"كل شيء على ما يرام! ... تقييم الخسائر والأضرار حتى الآن، جيد جدًا! "من المقرر أن يدلي ببيان حول إيران في الساعة 4 مساءً بتوقيت غرينيتش.

من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن استيائها الشديد، قائلة، "إنه لا ينبغي جعل البلاد "تدفع الثمن" في النزاع المتصاعد بين طهران وواشنطن".

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان إن الضربات الأخيرة "تنتهك مرة أخرى السيادة العراقية" وأضافت: "نحن ندعو إلى ضبط النفس بشكل عاجل واستئناف الحوار. يجب على العراق ألا يدفع ثمن التنافسات الخارجية".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام البرلمان البريطاني: "لا ينبغي لإيران أن تكرر هذه الهجمات المتهورة والخطرة، بل عليها بدلاً من ذلك أن تسعى إلى وقف التصعيد العاجل".

في وقت سابق، حذر وزير الخارجية دومينيك راب من أن حربًا أخرى في الشرق الأوسط لن تفيد سوى جماعة داعش "وغيرها من الجماعات الإرهابية".

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وقال رئيس الناتو ينس ستولتنبرغ: "أدين الهجمات الصاروخية الإيرانية على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق. ويدعو الناتو إيران إلى الامتناع عن المزيد من العنف".

وقد صرح مسؤول بحلف شمال الاطلسي ان أيا من قواته في العراق لم يصب في الضربات.

أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف سليماني بأنه "رئيس الإرهابيين"، أن إسرائيل سترد إذا هوجمت.

وحذر قائلاً "أي شخص يهاجمنا سيتلقى ضربة مدوية".

وقال جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن الهجوم كان مثالاً آخر على "التصعيد والمواجهة المتزايدة".

وأضاف: "ليس من مصلحة أحد رفع دوامة العنف أكثر من ذلك"، محذراً من أن الأزمة تعوق القتال ضد الدولة الإسلامية.

كما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة حول الأزمة الإيرانية يوم الجمعة لمناقشة ما يمكن أن تفعله الكتلة لتخفيف التوترات.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في بيان: "الأولوية هي أكثر من أي وقت مضى لإلغاء التصعيد".

"لا تزال فرنسا مصممة على العمل لتخفيف التوترات وهي على اتصال بجميع الأطراف لتشجيع ضبط النفس والمسؤولية".

في أعقاب الهجوم الإيراني، قال عدد من شركات الطيران إنها تتجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي.

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إنها تمنع شركات الطيران المسجلة في الولايات المتحدة من الطيران فوق العراق وإيران والخليج.

وأوصى نظيرها الروسي، الوكالة الفيدرالية للنقل الجو ، شركات الطيران بتجنب المجال الجوي فوق إيران والعراق والخليجين الفارسي وعمان.