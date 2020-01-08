كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين وأردوغان يدعوان لإعلان الهدنة في ليبيا اعتبارا من ليلة السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت تركيا وروسيا، أن تبادل الهجمات بين واشنطن وطهران سيؤدي إلى دورة جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أطراف الأزمة الليبية، إلى العودة لطاولة المفاوضات وإعلان هدنة اعتبارا من ليلة السبت.
وناقش بوتين وأردوغان ناقشا التطورات في العراق وأكدا ضرورة الحلول السلمية.
وكان قد استهدف الحرس الثوري الإيراني قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان قوات أمريكية، بأكثر من 12 صاروخا، صبيحة الأربعاء، وفقا لما ذكره البنتاجون، كرد على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني فجر الجمعة في محيط مطار بغداد الدولي.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول تعليق لترامب على العملية التي أطلق عليها الإيرانيون "عملية سليماني" والتي شنها الحرس الثوري على قاعدتين تضمان قوات أمريكية في العراق على الأقل، صباح الأربعاء، أن "كل شيء على ما يرام"، في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن بلاده اتخذت إجراءات "مناسبة" للدفاع عن نفسها.
وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "كل شيء على ما يرام، أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق".