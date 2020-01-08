كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين وأردوغان يدعوان لإعلان الهدنة في ليبيا اعتبارا من ليلة السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تركيا وروسيا، أن تبادل الهجمات بين واشنطن وطهران سيؤدي إلى دورة جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أطراف الأزمة الليبية، إلى العودة لطاولة المفاوضات وإعلان هدنة اعتبارا من ليلة السبت.

وناقش بوتين وأردوغان ناقشا التطورات في العراق وأكدا ضرورة الحلول السلمية.

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وكان قد استهدف الحرس الثوري الإيراني قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان قوات أمريكية، بأكثر من 12 صاروخا، صبيحة الأربعاء، وفقا لما ذكره البنتاجون، كرد على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني فجر الجمعة في محيط مطار بغداد الدولي.