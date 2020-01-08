كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخص في إطلاق نار بالقرب من البرلمان الكندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الكندية مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدة أشخاص آخرين في إطلاق نار في العاصمة أوتاوا.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع نحو الساعة السابعة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي في شارع جليمور بالقرب من مبنى البرلمان.

وقد تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى في حالة خطيرة، وفقًا لما جاء في بيان صحفي نشرته الشرطة. ولا تزال السلطات تبحث عن منفذ إطلاق النار.

Advertisements

فقد ذكرت شرطة أوتاوا في بيان لها: "الوضع لا يعتبر بمثابة إطلاق نار نشط، ولكن المشتبه به لا يزال طليقًا وليس رهن الاحتجاز".

وطالبت الشرطة المواطنين بتجنب التواجد في منطقة إطلاق النار، حيث يتم التعامل مع الحادث لحين ورود معلومات إضافية.

ومن جانبها، بعثت خدمة الحماية في البرلمان الكندي برسالة إلى موظفي الحكومة الفيدرالية تطالبهم بـ"توخي الحذر"، حسبما ذكرت شبكة "سي بي سي نيوز".