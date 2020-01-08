كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترامب سيدلي ببيان بشأن إيران الساعة 1600 بتوقيت جرينتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي ببيان بشأن إيران الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

في أول تعليق لترامب على العملية التي أطلق عليها الإيرانيون "عملية سليماني" والتي شنها الحرس الثوري على قاعدتين تضمان قوات أمريكية في العراق على الأقل، صباح الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "كل شيء على ما يرام"، في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن بلاده اتخذت إجراءات "مناسبة" للدفاع عن نفسها.

وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "كل شيء على ما يرام، أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "يجري تقييم الأضرار والضحايا، كل شيء جيد حتى الآن، لدينا الجيش الأقوى والأكثر جمهورية في العالم بفارق شاسع، سأدلي ببيان صباح الغد"، على حد تعبيره.

وكان قد استهدف الحرس الثوري الإيراني قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان قوات أمريكية، بأكثر من 12 صاروخا، صبيحة الأربعاء، وفقا لما ذكره البنتاجون، كرد على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني فجر الجمعة في محيط مطار بغداد الدولي.