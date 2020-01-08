كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسي سابق: هجمات إيران قد تكون فرصة لتخفيف التوترات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ريتشارد شميير،

لدى سلطنة عمان

في الفترة من 2009 إلى 2012

،

صرحسفير الولايات المتحدة السابقاليوم الأربعاء، قد تكون هناك فرصة للولايات المتحدة، وإيران إلى اتخاذ التوترات بانخفاض درجة بعد الضربات الإيرانية على مقرات للتحالف الدولي في العراق.

وأضاف ريتشارد شميير، لـ "سيين ساينس آسيا" من (سي إن بي سي)، "كل هذا يتوقف على ما هية الضرر، أو أي خسائر محتملة".

وأوضح شميير، وبالتالي قد تكون هذه الفرصة - في حالة عدم وقوع إصابات - للجانبين، ليقولوا الآن "حسنًا لقد فعلنا كل شيء، يمكننا أن نتوقف".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أطلقت إيران أكثر من عشرة صواريخ باليستية تستهدف قواعد التحالف الدولي بالعراق.

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وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع من أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن غارة جوية في بغداد، أسفرت عن مقتل القائد الإيراني الأعلى قاسم سليماني، الذي قاد جناح العمليات الأجنبية في فيلق الحرس الثوري الإسلامي شبه العسكري، وتعهدت طهران بالرد.

ورد ترامب في تغريدة بعد ساعات من الهجوم، قائلًا: "كل شيء على ما يرام! بعد ما أطُلق الصواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق". مضيفًا، الولايات المتحدة تقيم الخسائر والإصابات.

وأوضح أيضًا، حتى الآن الأمور جيدة جدا! فلدينا أقوى جيش، ومجهز تجهيزًا جيدًا في أي مكان في العالم، إلى حد بعيد!.