استنفار أمني في طنجة.. العثور على جثة رضيع مفصولة الرأس ومشوهة!

عثر “ميخالي”، اليوم الأربعاء، بطنجة، على جثة مشوهة لرضيع حديث الولادة، داخل حاوية للنفايات بمنطقة المغوغة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإنه تم العثور على الجثة التي يتوفر الموقع على صورتها، ويتحفظ على نشرها، مفصولة الرأس والأطراف، وملفوفة في قماش أبيض داخل إحدى الحاويات.

ورجح شهود عيان للموقع، أن يكون الأمر متعلقا باختطاف رضيع، وتشويه جثته بشكل عمدي بدافع الانتقام.

ونقلت جثة الرضيع إلى مستودع الأموات، بمستشفى “دوق دي طوفار” قصد عرضها على التشريح لمعرفة ملابسات الوفاة، فيما باشرت المصالح الأمنية إجراءاتها القانونية لفك خيوط هذه الجريمة.