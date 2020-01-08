مدرب يونايتد الإنجليزي يضغط على إدارة النادي لجلب زياش ومهاجم أجاكس هذا الشهر

وضع أولي سولشكاير، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثنائي أجاكس أمستردام، الهولندي فان دي بيك، والمغربي أشرف حكيمي، على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم هذا الشهر، من أجل تعزيز الخط الأمامي للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، نقلا عن شبكة ESPN العالمية، فإن سولشكاير أخبر إدارة النادي بأنه يرغب في التعاقد مع اللاعبين المذكورين من أجل تعزيز الخط الأمامي، وحثها على تقديم عرض رسمي للنادي الهولندي من أجل جلبهما في “الميركاتو” الحالي.

وأكد المصدر نفسه، أن الهولندي الشاب، داني فان دي بيك، يعتبره سولشكاير الخيار الأول والمستعجل للفريق، وذلك بعد فشل التعاقد مع إرلينغ هالاند، المنتقل حديثا لبروسيا دورتموند الألماني.

الشبكة، شددت أيضا على أن زياش يعتبر هو الخيار الثاني للفريق الإنجليزي، وسيكون من الأفضل ضمهما معا هذا الشهر، حسب ما قاله سولشكاير لإدارة النادي.

ومن المفترض أن تكلف هذه الصفقة الثنائية، في حال تمت، أزيد من 100 مليون يورو، إذ تقدر قيمة فان دي بيك بـ60 مليون يورو، مقابل 40 مليون للنجم المغربي.