إقليم الدريوش.. انقلاب حافلة للنقل المدرسي يسفر عن إصابات في صفوف تلاميذ

أصيب أزيد من 11 تلميذا بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الأربعاء، بإقليم الدريوش، بعد انقلاب حافلة للنقل المدرسي على مستوى جماعة ميضار، بينهم حالتان إصابتهما خطيرة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن الحافلة كان على متنها حوالي 37 شخصا، انقلبت في الطريق، بسبب فقدان السائق التحكم فيها، حيث أصيب رفقة أحد التلاميذ بجروح خطيرة على مستوى الرأس، والأطراف.

ونقلت سيارات الاسعاف المصابين إلى المستشفى المحلي لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما باشرت عناصر الدرك إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.