اتحاد طنجة يعزز صفوفه بلاعب برتغالي

واصل فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما أعلن اليوم الأربعاء، تعاقده مع البرتغالي كارلوس فورتيز.
ونشر الحساب الرسمي لـ”فارس البوغاز” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورة للاعبه البرتغالي، أرفقها بالتعليق التالي: “تعاقد الاتحاد مع المهاجم كارلوس فورتيز على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر”.
وأكد اتحاد طنجة أن فورتيز الذي سبق له حمل ألوان مجموعة من الأندية البرتغالية، قبل الانتقال إلى رومانيا، سيلعب معارا في صفوفه من فريق كريوڤا الروماني.
وبضمه فورتيز، يكون الفريق الأزرق رفع عدد انتداباته خلال”المركاتو” الشتوي الجاري، إلى 4 انتدابات، بعد تعاقده مع الثلاثي محمد المودن، ومحمد الشيبي، وعبد الغني معاوي.
يذكر أن الاتحاد، يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 9 نقاط، جمعها من فوزين، و3 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في 5 مناسبات، علما أن الفريق في جعبته مباراة ناقصة.
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