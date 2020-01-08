فرنسا: ساركوزي يُحاكم بشبهات فساد في سابقة تاريخية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينتظر الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، محاكمته في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في قضية فساد، في سابقة تاريخية، حيث يُعد أول رئيس يُحاكم في البلاد في في هذا النوع من القضايا.

وجاء ذلك بقرار أصدرت المحكمة الجنائية في باريس، اليوم الأربعاء، يتعلق بالاشتباه في ساركزوني، بأنه تلقى مطلع عام 2014، عبر محاميه تييري هيرزوغ، معلومات سرية من القاضي السابق جيلبرت أزيبير، حول قضية أخرى تتعلق به، وعرض على القاضي في المقابل منصباً في موناكو.

وتجري محاكمة ساركوزي الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012 بشبهات "فساد" و"استغلال النفوذ"، بين 5 و22 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد أن يمثل أمام القاضي في 17 حزيران/ يونيو.

وهذه المحاكمة لرئيس فرنسي بشبهات فساد هي غير مسبوقة، على الرغم من أن سلف ساركوزي الرئيس الراحل جاك شيراك، قد مثل كذلك أمام القضاء.

وبات شيراك العام 2011 أول رئيس فرنسي يدان بـ"اختلاس الأموال العامة" و"استغلال الثقة" في قضية توظيفات وهمية في بلدية باريس في تسعينات القرن الفائت، عندما كان رئيساً لبلدية المدينة.

ورفضت محكمة التمييز في حزيران/ يونيو طلبات الاستئناف التي رفعها ساركوزي ومحاميه وصديقه تييري هيرزوغ والقاضي السابق في محكمة التمييز جيلبير أزيبير، من أجل تفادي المحاكمة.

Advertisements

وخرج ساركوزي من الحياة السياسية بعد هزيمته في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لليمين الفرنسي أواخر عام 2016، ويحاكم أيضا في الأشهر المقبلة بشبهات "تمويل غير شرعي" لحملته الانتخابية عام 2012. ولم تحدد بعد مواعيد محاكمته في هذه القضية.

وفي قرار اتهامي العام 2017 في قضية الفساد، شبهت النيابة العامة المالية أفعال ساركوزي بأفعال "مرتكب محنّك"، وانتقدت أساليب محاميه التي قالت إنها "شلت" التحقيق.

وتعود جذور هذه القضية إلى التنصت على مكالمات هاتفية بين الرئيس الأسبق ومحاميه، في إطار التحريات حول اتهام ساركوزي بتلقي تمويل من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007.

واكتشفت الشرطة أن ساركوزي كان يستخدم هاتفا سريا باسم مزيف هو "بول بيسموث" ليتواصل عبره مع شخص واحد هو محاميه.

وأيدت محكمة التمييز في آذار/ مارس 2016 صحة تسجيلات تنصت الشرطة على ساركوزي، التي بني الاتهام على أساسها. لكنها ستكون موضع جدل جديد عند بدء المحاكمة.