بعد ساعات من محاكمته.. تهم اعتداء جنسي جديدة لواينستين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجه الادّعاء العام في لوس أنجلوس مساء أمس الثلاثاء، اتّهامات للمنتج السينمائي السابق هارفي واينستين بارتكاب جرائم جنسية بحقّ امرأتين عام 2013، بعد ساعات من مثوله أمام محكمة في نيويورك لبدء محاكمته في قضية الاغتصاب التي كانت قضية محورية وأشعلت شرارة حركة "مي تو" المناهضة للتحرش عند انطلاقها قبل سنتين.

وقالت المدعية العامة لمنطقة لوس أنجلوس، جاكي ليسي، إن اتهامات بالاعتداء الجنسي على امرأتين عام 2013 وجهت لواينستين، إحداهما تهمة اغتصاب، والأخرى تهمة بالاعتداء الجنسي، دون أن يتم الكشف عن هوية الضحيتين؛ مضيفةً أن "نعتقد أن الأدلة ستظهر أن المتهم استغل سلطته ونفوذه للوصول إلى ضحيتيه ثم ارتكاب جرائم عنيفة بحقهما".

ودفع واينستين (67 عاما) ببراءته أمام محكمة في مانهاتن بولاية نيويورك. إلّا أنّه يواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة إذا أُدين بالاعتداء الجنسي الشره، وهو الاتهام الأكثر خطورة.

ورفضت محامية الدفاع الرئيسية عن واينستين في نيويورك، دونا روتونو، التعليق على الاتهامات في لوس أنجلوس، قائلة إنها تحتاج إلى مزيد من المعلومات. بينما أحجم المتحدث باسم واينستين جودا إنجلماير، عن التعليق.

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وأضافت الاتهامات الجديدة المشاعر المتأججة والتوتر المحيط بمحاكمة واينستين مع بدء اختيار هيئة المحلفين أمس الثلاثاء.

وقال مدعو لوس أنجلوس إن واينستين وامرأة عرفت باسم جين دو 1 حضرا مهرجانا سينمائيا في هوليوود في 17 شباط/ فبراير 2013، حسبما جاء في أوراق القضية. وبعد أن عادت المرأة إلى غرفتها في الفندق، طرق واينستين بابها ودعته للدخول وبعد حديث قصير هجم عليها واغتصبها. وأضافت الأوراق أنّ "تزعم جين دو 1 أنها أجلت الكشف عن هذا الاعتداء لأسباب من بينها أن المتهم هدد حياتها إذا كشفت الأمر".

وقالت ليسي إن واينستين يواجه عقوبة السجن لمدة 28 عاما في كاليفورنيا إذا أدين. وأضافت أنه يجري النظر في حالات أخرى لتوجيه اتهامات.