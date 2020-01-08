ترامب: لا إصابات في صفوف الجيش الأميركي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء اليوم، الأربعاء، أنه لا إصابات في صفوف الجيشين الأميركي والعراق من جراء القصف الإيراني الذي استهدف قاعدتين عسكريتين للتحالف الدولي في العراق تأويان عسكريين أميركيين.

وشدد الرئيس الأميركي، في مستهل المؤتمر الصحافي الذي عقده في البيت الأبيض، على أنه "طالما أنني رئيس للولايات المتحدة فإيران لن تحصل على السلاح النووي".

وأضاف أن "دول العالم تحملت سلوك إيران المزعزع للاستقرار في العالم وقد ولّى زمان هذا السلوك".

واعتبر ترامب أن "خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015) ينتهي مفعولها في المستقبل القريب وهو ما يعطي إيران فرصة لمحاولة إنتاج سلاح نووي"، مضيفًا أنه "يجب أن نعمل مع القوى الكبرى على صياغة اتفاق نووي جديد مع إيران كي يكون العالم أكثر أمنا".

وتابع أن "إيران مولت الإرهاب من خلال الأموال التي حصلت عليها من خلال الاتفاق النووي". وقال ترامب أنه "لا سلام في المنطقة طالما استمرت إيران في سلوكها الحالي".

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وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة "ستفرض مزيدا من العقوبات الاقتصادية على إيران، لكي تعدل إيران من سلوكها"، وأشار إلى أنه "سنبحث خيارات أخرى للتعامل معها".

وأوضح أن الولايات المتحدة لن تلجأ للردع العسكري على الهجوم الإيراني، مشددا على أن "العقوبات الاقتصادية لها الأثر الأكبر على النظام الإيراني مقارنة بالعمل العسكري"، وأضاف "الولايات المتحدة لا ترغب في استخدام القوة العسكرية وقوتها الاقتصادية هي أفضل رادع".

وأكد ترامب أنه "لا إصابات في صفوف القوات الأميركية والعراقية بسبب الهجوم الإيراني على قاعدتي عين الأسد وأربيل"، فيما استعرض قوة الجيش الأميركي وقدراته العسكرية.

فيما دافع عن عملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قائلا: "سليماني أدار الهجوم الأخير الذي أدى لمقتل أميركي بالعراق"، واصفًا إياه "الإرهابي رقم واحد في العالم"، وجه "رسالة سلام" للشعب الإيراني، معتبرا أنه "يستحق مستقبلا مزدهرًا"، حيث قال "الولايات المتحدة تسعى للسلام مع كل من يرغب في تحقيقه".

وقال ترامب إنه "لم نعد بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط، لأننا أكبر منتج للنفط والغاز في العالم".