شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فرنسا تدين الهجوم الإيراني على قاعدتين عسكريتين عراقيتين والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:50 مساءً, 8 يناير 2020 م
المناطق _ وكالات
أدانت فرنسا الهجوم الصاروخي الإيراني على القاعدتين العسكريتين العراقيتين اللتين تستضيفان قواتٍ أمريكيةً وقواتٍ للتحالف الدولي الليلة الماضية ، مجددةً تضامنها مع حلفائها وشركائها في التحالف، وحرصها على سيادة العراق وأمنه.
وأكدت باريس في بيان لها على موقع وزارة خارجيتها أنها تُعطي الأولوية اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تهدئة التوترات، ووجوب إنهاء دائرة العنف، كذلك تصميمها على العمل من أجل تخفيف حدة التوترات، وانهل على اتصال بجميع الأطراف المعنية للحثّ على ضبط النفس وتحمل المسؤولية.
وذكّرت فرنسا في نهاية البيان بأهمية مواصلة القتال ضد تنظيم “داعش” الإرهابي مع الاحترام الكامل لسيادة العراق.
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