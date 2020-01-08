عقوبات أمريكية بحق نائب رئيس جنوب السودان

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على تابان دينق جاي النائب الأول لرئيس جنوب السودان، في أحدث تحرك للضغط على الساسة في البلاد لتشكيل حكومة وحدة.



وتتهم واشنطن تابان دينق جاي بالاشتراك في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك إخفاء وقتل مدنيين وإطالة أمد الصراع في البلاد.

واتفق فرقاء جنوب السودان، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على تمديد موعد إعلان الحكومة الانتقالية 100 يوم.

وكانت المعارضة بجمهورية جنوب السودان بقيادة رياك مشار تشترط حل القضايا العالقة بينها وبين سلفاكير ميارديت لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي كان من المقرر إعلانها في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل أن يتم تمديدها.

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وكان مشار قد وضع قيد الإقامة الجبرية بقرار من "إيجاد" وتأييد من المجتمع الدولي في 2016، عقب انهيار اتفاق السلام الموقع مع الرئيس سلفاكير في 2015.





ودارت اشتباكات بين الجانبين فرَّ على إثرها مشار من جوبا إلى الخرطوم، وبعدها تم نفيه إلى جنوب أفريقيا، حيث وضع قيد الإقامة الجبرية فيها.

وعقب توسط الخرطوم في إنهاء الصراع المسلح تم نقل مشار العام الماضي للعاصمة السودانية التي يقيم فيها مع استمرار وضعه رهن الإقامة الجبرية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذرت واشنطن جوبا، من فرض عقوبات إضافية على من يعوقون تحقيق السلام في البلد الذي مزقته الحرب.