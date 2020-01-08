نواب أمريكيون: استهداف إيران للقواعد العسكرية "عمل حربي"

اعتبر نواب أمريكيون أن الضربة الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدتين عسكريتين بالعراق تؤويان جنوداً أمريكيين وأجانب تمثل "عملاً حربياً".



رد فعل المشرعين جاء سريعاً، وحث أغلبهم الأمريكيين على الوحدة في مواجهة الإرهاب، فيما دعا آخرون إلى تخفيف التصعيد وحدة التوتر في الشرق الأوسط، حسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

وأطلقت إيران أكثر من 12 صاروخاً على القوات الأمريكية وقوات التحالف بالعراق، فيما يبدو أنه عمل انتقامي على غارة أمريكية بطائرة مسيرة، قبل أيام قتلت أحد أقوى جنرالات طهران، قاسم سليماني.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في تغريدة عبر "تويتر" إنها كانت "تراقب عن كثب الموقف في أعقاب التفجيرات التي استهدفت القوات الأمريكية في العراق".

وأضافت: "يجب أن نضمن سلامة جنودنا، بما في ذلك إنهاء الاستفزازات التي لا داعي لها من الإدارة، ومطالبة إيران بوقف أعمال العنف. أمريكا والعالم لا يستطيعان تحمل شن حرب".

وأطلع نائب الرئيس مايك بينس كبار الديمقراطيين في الكونجرس على الضربات الإيرانية، وبينهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، رغم أنه لم يصدر بياناً بعد.

وقال جاستن جودمان، المتحدث باسم شومر، إن النائب الديمقراطي عن نيويورك، يراقب عن كثب الوضع ويصلي من أجل سلامة الجنود وغيرهم من الموظفين.

كما قدّم البيت الأبيض إحاطة إعلامية إلى زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي، الذي كتب عبر "تويتر" قائلاً: "يجب أن نتحد في الحرب ضد الإرهاب وأولئك الذين سيضرون ببلادنا. دعم أمريكا الكامل لرجال ونساء الجيش الشجعان".

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وقال رئيس اللجنة القضائية لمجلس النواب، الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، آدم شيف، "مع ورود تقارير عن الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على القواعد الأمريكية في العراق، فإن قلوبنا ودعواتنا مع أفراد القوات المسلحة والدبلوماسيين وغيرهم من الأفراد المعرضين للخطر ومع أسرهم".

وقال السيناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، في تصريح لقناة "فوكس نيوز"، إنه "أنهى للتو مكالمة هاتفية" مع الرئيس دونالد ترامب حول الوضع، وإنه إذا واصلت إيران "هذه الحماقة" فإنهم "سوف تستيقظ ذات يوم على خسارة تجارة النفط".

وأضاف: "كان هذا عملاً حربياً، بأي تعريف معقول"، لافتاً إلى أن "الرئيس لديه كل الصلاحيات التي يحتاجها بموجب المادة الثانية للرد. ولم يتقرر بعد كيف سيرد".

أما السيناتور الجمهوري راند بول، الذي انتقد الغارة الجوية والتصعيد، فقال: "أصلي من أجل سلامة قواتنا في العراق الليلة. بينما كنت أفضل أن يعودوا إلى بلادهم منذ فترة طويلة، لا يوجد أيضاً أي مبرر لهذا العمل من قبل إيران".

وكتب النائب الجمهوري ماركو روبيو في تغريدة: "إيران تدعو الآن صراحة الأمريكيين إلى أن ينقلبوا على بعضهم البعض. سيأتي الوقت لمناقشة السياسة الأمريكية. تعرضت القوات الأمريكية والقوات المتحالفة الليلة لهجوم مباشر من قبل دولة قومية، ويجب على الأمريكيين أن يتحدوا لدعمهم وحمايتهم والرد بشكل مناسب".

وقالت السيناتور الديمقراطية كمالا هاريس والسيناتور الديمقراطية إيمي كلوبشار إنهما يراقبان الوضع ويفكران في الجنود.

وقال السيناتور الجمهوري رون جونسون: "من أجل الجميع، أدعو الله ألا توجد خسائر وألا تستمر إيران في تصعيدها".

وقالت الديمقراطية التقدمية إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس: "في هذه اللحظة، قلوبنا ودعواتنا مع جيشنا ومع أسرهم في العراق وجميع أنحاء العالم. هذا تذكير لماذا نحتاج إلى إزالة التوتر في الشرق الأوسط. الشعب الأمريكي لا يريد حرباً مع إيران".

وقال النائب الديمقراطية تيد لي: "بينما نصلي من أجل قواتنا والمدنيين، لا توجد حتى الآن استراتيجية متماسكة من الرئيس ترامب. والبيت الأبيض لا يمكنه الإجابة عن أسئلة بسيطة مثل، ما أهدافنا مع إيران. هل دفعت طائرة مسيرة هذه الأهداف للمضي قدماً للأمام. هل تصويت العراق على طردنا يخدم هذه الأهداف؟".