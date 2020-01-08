مصر و4 دول أوروبية تبحث تطورات الأزمة الليبية بالقاهرة

تستضيف مصر، الأربعاء، اجتماعاً تنسيقياً يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، وذلك لبحث مجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي مؤخراً، وسبل تسوية الأزمة.

ووصل إلى القاهرة لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي، وكان في استقباله عدد من مسؤولي السفارة الإيطالية بالقاهرة.

وقال دي مايو، في تصريحات سابقة، إنه سيحضر، الأربعاء "قمة" بمصر حول الوضع الليبي، ثم سيتوجه إلى الجزائر وتونس"، مشيراً في الوقت نفسه إلى جهود أخرى لإيجاد حل للأزمة الليبية تتمثل في "عملية السلام في برلين".

كما وصل إلى القاهرة وزيرا الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس واليوناني نيكوس دندياس.

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وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزيري الخارجية القبرصي واليوناني وصلا على متن طائرة خاصة، وكان في استقبالهما عدد من مسؤولي سفارتي قبرص واليونان بالقاهرة.

والثلاثاء، وصل جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا إلى القاهرة، حيث يشارك في الاجتماع التنسيقي حول ليبيا، ويلتقي عدداً من المسؤولين.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن عن استضافة مصر اجتماعاً تنسيقياً لبحث مجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي مؤخراً، وسبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كل أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، بالإضافة إلى التباحث حول مجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

وعقدت وزارة الخارجية المصرية، الأحد الماضي، اجتماعاً لإحاطة عدد من السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي لدى القاهرة بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، لا سيما الخطوة الأخيرة المتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.