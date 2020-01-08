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نوفاك يقول من الصعب التنبؤ بتحركات سعر النفط وسط توترات الشرق الأوسط

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وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

نقلت وكالات أنباء روسية يوم الأربعاء عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله إن من الصعب التنبؤ بتقلبات سوق النفط العالمية في المستقبل في ظل تنامي التوترات بالشرق الأوسط.

وقال نوفاك، الذي يزور اسطنبول حاليا، إن مجموعة منتجي النفط أوبك+ لديها دائما القدرة على الاجتماع، وذلك عند سؤاله عما إذا كانت هناك خطط لاجتماع استثنائي بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

 

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