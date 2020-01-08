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حفتر يلتقي رئيس وزراء إيطاليا في روما

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

 

التقى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم، المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في مقر الحكومة بقصر كيجي بروما.

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وأوضحت مصادر حكومية إيطالية، مساء اليوم، أنه من المنتظر أن يصل إلى روما عند الساعة 18:30 من مساء الأربعاء، رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج بعد زيارته الحالية لبروكسل، وفق وكالة الأنباء الإيطالية آكي.

 

وحرر الجيش الليبي مدينة سرت الاستراتيجية من الجماعات الإرهابية، معلنا التقدم من جميع المحاور لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قواته إلى ليبيا لدعم ميلشياته هناك.

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