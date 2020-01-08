تونس تضبط أسلحة تركية الصنع قادمة من ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

قال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد الحيوني، لـ"سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، إن السلطات ضبطت أسلحة تركية الصنع على هامش متابعة قضية جنائية.

وأضاف الحيوني أن السلطات التونسية ضبطت الأسلحة خلال البحث في قضية مخدرات في الثالث والرابع من الشهر الجاري، مشيرا إلى الأسلحة عبارة عن 35 بندقية.

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وتم ضبط الأسلحة التركية على متن وسيلة نقل في منطقة بني خداش التابعة لمحافظة مدنين المحاذية لليبيا، بحسب المسؤول التونسي.وتبين من التحقيقات أن الأسلحة كانت قادمة من ليبيا، وكانت في اتجاه فريانة من محافظة القصرين حسب الأبحاث الأولية.

ولا تزال السلطات تحقق حول الغرض من دخول الأسلحة.