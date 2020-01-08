شكرا لقرائتكم السيسي ولودريان يؤكدان على أهمية الحفاظ على أمن الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الخليج واحتواء الأوضاع بِه.

وشدد الرئيس المصري خلال لقائه جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، اليوم الأربعاء، على التنسيق المشترك بين البلدين للحفاظ على أمن وسلامة الخليج واحتواء الأوضاع.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي أكد على العلاقات الوثيقة مع الجانب الفرنسي خلال المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ومواصلة التنسيق في شتى الملفات ذات الاهتمام المتبادل، أخذاً في الاعتبار مكانة فرنسا على الساحتين الأوروبية والدولية.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الرؤى بشأن التطورات الأخيرة للأوضاع في الخليج، والمنطقة، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد كذلك بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي.