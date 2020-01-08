ترند | أردوغان يتراجع عن غزو ليبيا.. ومستشار تريكا يوجه رسالة لمصر..وأول رد عربي على الهجمات الإيرانية... وطقس سيء الخميس

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. وتعلن موعد انتهاء الموجة السيئة (بيان)، وبضغط من بوتين.. أردوغان يتراجع عن غزو طرابلس ويطلب وقف إطلاق النار في ليبيا، ومستشار أردوغان يوجه رسالة إلى مصر بعد إرسال 35 عسكريًا إلى ليبيا، وبعد الهجمات الإيرانية على القاعدتين الأمريكيتين.. أول رد فعل عربي.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. وتعلن موعد انتهاء الموجة السيئة (بيان)

أعلنت هيئة الأرصاد، أن طقس الخميس 9 يناير، يشهد نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وشهدت البلاد الساعات الماضية أمطارا غزيرة، فضلا عن انخفضاض درجات الحرارة، والرياح والأتربة على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "يتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتساقط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى متوسطة للقاهرة ومناطق من شمال الصعيد".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة سيئة

وكانت الأرصاد قد أعلنت عن تعرض البلاد لموجة طقس سيئة من الإثنين وحتى الجمعة، يتخللها أمطارا غزيرة ورياح وأتربة.

وقالت الأرصاد في بيان رسمي، إن البلاد تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، تصل لحد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة؛ ما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركه الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وذكرت الهيئة، أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية فيما تكون متوسطة الشدة على مناطق من الوجه البحري، بداية من الثلاثاء، وتمتد الأربعاء إلى سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، على معظم الأنحاء، لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3 -4 درجات مئوية والطقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقع الخبراء، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى؛ ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، ويزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الخميس، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة الكبرى، فالعظمى هي 15 والصغرى 8

الوجه البحري 14 للعظمى والصغرى 8

السواحل الشمالية الغربية 15 للعظمى و10 للصغرى

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 16 والصغرى 12

جنوب سيناء والغردقة تكون 19 للعظمى و10 للصغرى

شمال الصعيد تكون للعظمى 15 والصغرى 4،

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 17 للعظمى والصغرى 7 درجات.

موعد تحسن الطقس

من جانبه، قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية ستشهد تحسنا نسبيا من السبت المقبل.

وأكد شاهين، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة تتعاظم على القاهرة وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد، بدءا من مساء الأربعاء، مع وجود نشاط للرياح محمله بالرمال والأتربة،على الطرق المكشوفة والصحراوية.

وتوقع مدير مركز التحاليل، انتهاء موجة عدم استقرار الأحوال الجوية السبت المقبل، حيث تقل فرص سقوط الأمطار، وتهدأ سرعة الرياح.

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بضغط من بوتين.. أردوغان يتراجع عن غزو طرابلس ويطلب وقف إطلاق النار في ليبيا

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في طريقه للتراجع عن إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، لدعم ميلشيات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في مواجهة الجيش الوطنى الليبي، بعد ضغط من الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وكان الرئيس الروسي قد وصل إلى إسطنبول مساء الثلاثاء، لبحث تطورات الأوضاع الأخيرة في المنطقة وعلى رأسها الأزمة الليبية، والتدخل التركي العسكري الذي ترفضه موسكو.

ومنذ أن وافق البرلمان التركى، الخميس الماضي، على مذكرة أردغان، بإرسال قوات إلى ليبيا، ويواجه الرئيس التركي رفضا دوليا لتدخله في الشأن الليبي.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الرئيسين الروسي والتركي توصلا إلى توافق في الرأي بشأن الأزمة الليبية، وطالبا بوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من منتصف ليلة 12 يناير.

وقال لافروف، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، إن الرئيسين يدعوان جميع الأطراف في ليبيا إلى الجلوس لطاولة المفاوضات، كما اتفقا بخصوص التوصل إلى حل بالطرق السلمية للتوتر المتصاعد في منطقة الخليج.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن بوتين وأردوغان شددا على أهمية مشاركة كافة الأطراف والدول المعنية بالملف الليبي في الجهود المبذولة لحل هذه الأزمة.

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أثار قرار البرلمان التركي بتفويض الرئيس رجب طيب أردوغان في إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حالة من الجدل في المنطقة.

وجاء في مذكرة التفويض، أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا"، حسب وكالة الأناضول التركية.

تحذير شديد اللهجة من مصر

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، تؤكد مصر على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجدداً اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي و"السراج"، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

كما تحذر جمهورية مصر العربية من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

وتؤكد مصر في هذا الصدد على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

وتدعو مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.

الجامعة العربية ترفض التدخل التركي

​وكانت الجامعة العربية، قد أعلنت في بيان لها، يوم الثلاثاء الماضي، أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا، وقالت إنها ترفض التدخل الخارجي في شؤون ليبيا وتجدد تمسكها بوحدتها.

وأكد بيان الجامعة أيضا دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات (17 ديسمبر/ كانون الأول 2017) باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مشددا على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.

وعقد هذا الاجتماع الاستثنائي بطلب من الحكومة المصرية في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني والتي تم إبرامها، يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

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مستشار أردوغان يوجه رسالة إلى مصر بعد إرسال 35 عسكريًا إلى ليبيا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أرسلت أرسلت 35 جنديا إلى ليبيا دعما لحكومة طرابلس لكنهم لن يشاركوا في المعارك حتى الآن.

وكتبت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الأربعاء، نقلا عن أردوغان أن "تركيا ستتولى مهمة التنسيق، لن يشارك الجنود في أعمال قتالية".

وصادق البرلمان التركي على مذكرة تجيز للحكومة إرسال عسكريين إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي".

وقال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، أن بلاده لن تحارب مصر أو أي دولة أخرى بعد أن قررت إرسال قوات إلى ليبيا.

وتابع: "تركيا لن تخوض حربا ضد أي شعب مسلم فكيف يقولون إننا سنحارب شعب مصر، تواجدنا في ليبيا تلبية لطلب الحكومة الشرعية وليس لمواجهة أي جيوش أخرى عربية أو أجنبية .. نسعى لوقف الحرب وغيرنا يسعى إلى إشعالها".

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بعد الهجمات الإيرانية على القاعدتين الأمريكيتين.. أول رد فعل عربي

دعا وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، إلى نزع فتيل التصعيد بالمنطقة، بعد الهجوم الإيراني على قاعدتين أمريكيتين في العراق.

وكتب "قرقاش" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "من الضروري أن تخرج المنطقة من التوترات الحالية الخطيرة".

وأضاف أن "الحكمة والضرورة تقتضيان خفض التصعيد. ويجب تدشين مسار سياسي نحو الاستقرار بعد ذلك".

وفي سياق متصل، أعرب وزير الطاقة الإماراتي المهندس سهيل المزروعي، عن أمله في أن تؤدي حكمة الولايات المتحدة وإيران إلى تهدئة التوترات.‎

وقال المزروعي، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إنه "يأمل في ألا يكون هناك أي تصعيد آخر في المنطقة‎، وأنه لا يتوقع أن تكون الولايات المتحدة راغبة في مزيد من المواجهة ب‍الشرق الأوسط".

واعتبر وزير الطاقة الإماراتي، أن "الوضع الحالي ليس حربا"، مضيفا "أوبك ستتدخل إذا حدث نقص في المعروض، دعونا لا نبالغ في تقييم ما يحدث، ولا خطر على هرمز أو تدفق النفط".

وأكد الوزير: "لسنا قلقين في الإمارات حيال معروضنا النفطي والطلب عليه‎"، مشيرا إلى أن "أوبك لا تناقش حاليا أي خطوات للمستقبل بعد التوترات".

وشنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين لأمريكا تديرها في العراق، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، من ضمنها قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار غرب البلاد، والثانية قاعدة عسكرية أخرى في أربيل، ردا على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ورفاقه في غارة أمريكية ببغداد.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان رسمي أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على القاعدتين.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في تغريدة على تويتر: "كل شيء على ما يرام! لقد أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. تقييم الخسائر والأضرار جارٍ الآن. حتى الآن كل شيء على ما يرام".

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