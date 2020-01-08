بعد الهجمات الإيرانية على القاعدتين الأمريكيتين.. أول رد فعل عربي

كتب: ضياء السقا

دعا وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، إلى نزع فتيل التصعيد بالمنطقة، بعد الهجوم الإيراني على قاعدتين أمريكيتين في العراق.

وكتب "قرقاش" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "من الضروري أن تخرج المنطقة من التوترات الحالية الخطيرة".

وأضاف أن "الحكمة والضرورة تقتضيان خفض التصعيد. ويجب تدشين مسار سياسي نحو الاستقرار بعد ذلك".

وفي سياق متصل، أعرب وزير الطاقة الإماراتي المهندس سهيل المزروعي، عن أمله في أن تؤدي حكمة الولايات المتحدة وإيران إلى تهدئة التوترات.‎

Advertisements

وقال المزروعي، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إنه "يأمل في ألا يكون هناك أي تصعيد آخر في المنطقة‎، وأنه لا يتوقع أن تكون الولايات المتحدة راغبة في مزيد من المواجهة ب‍الشرق الأوسط".

واعتبر وزير الطاقة الإماراتي، أن "الوضع الحالي ليس حربا"، مضيفا "أوبك ستتدخل إذا حدث نقص في المعروض، دعونا لا نبالغ في تقييم ما يحدث، ولا خطر على هرمز أو تدفق النفط".

وأكد الوزير: "لسنا قلقين في الإمارات حيال معروضنا النفطي والطلب عليه‎"، مشيرا إلى أن "أوبك لا تناقش حاليا أي خطوات للمستقبل بعد التوترات".

وشنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين لأمريكا تديرها في العراق، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، من ضمنها قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار غرب البلاد، والثانية قاعدة عسكرية أخرى في أربيل، ردا على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ورفاقه في غارة أمريكية ببغداد.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان رسمي أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على القاعدتين.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في تغريدة على تويتر: "كل شيء على ما يرام! لقد أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. تقييم الخسائر والأضرار جارٍ الآن. حتى الآن كل شيء على ما يرام".