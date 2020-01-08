بعد الهجمات الإيرانية.. ترامب يلقي خطابا عاجلا

كتب: ضياء السقا

أفادت قناة إكسترا نيوز الإخبارية، في نبأ عاجل بأن البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلقي خطابا في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، بهد الهجوم الإيراني على قاعدتين أمريكيتين في العراق.

وشنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين لأمريكا تديرها في العراق، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، من ضمنها قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار غرب البلاد، والثانية قاعدة عسكرية أخرى في أربيل، ردا على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ورفاقه في غارة أمريكية ببغداد.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان رسمي أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على القاعدتين.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في تغريدة على تويتر: "كل شيء على ما يرام! لقد أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. تقييم الخسائر والأضرار جارٍ الآن. حتى الآن كل شيء على ما يرام".