العربية : السراج وحفتر يصلان إلى روما للقاء رئيس الوزراء الإيطالي

افادت ​قناة العربية​ عن "وصول رئيس المجلس الرئاسي ل​حكومة​ ​الوفاق الليبية ​فائز السراج، والقائد العام لـ "​الجيش الوطني​ الليبي" المشير ​خليفة حفتر، الى ​ايطاليا​ للقاء رئيس الوزراء الإيطالي، ​جوزيبي كونتي​".

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