المجلس الأوروبي: مذكرة تفاهم طرابلس وأنقرة لا تتوافق مع قانون البحار

أعلن رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​شارل ميشال​، أن مذكرة تقاسم النفوذ الموقعة بين ​أنقرة​ و​طرابلس​ "لا تتوافق مع القانون الدولي للبحار"، معربا عن "قلقه إزاء التصعيد العسكري في ​ليبيا​".

وأكد ميشال خلال لقائه رئيس ​حكومة​ الوفاق الليبية ​فايز السراج​، على أن "​بروكسل​ ستكثف من جهودها للتوصل إلى حل سلمي سياسي للأزمة".

وأكد بيان للمجلس الأوروبي، على أن "ميشال أعرب للسراج عن موقف ​الاتحاد الأوروبي​ من مذكرة التفاهم، التي تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتسق مع قانون البحار الدولي وسينتج عنها عواقب قانونية"، معبراً عن مخاوفه من "التصعيد العسكري المقلق في ليبيا مؤكدا أنه لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا".

