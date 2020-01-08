تسنيم: الدفاع الاميركية لم تتمكن من إسقاط الصواريخ الايرانية بسبب سرعتها العالية جداً

افادت وكالة تسنيم ان "​ايران​ استخدمت خلال الهجوم الصاروخي يوم امس على قاعدة عين الاسد في ​العراق​ نوعين من ال​صواريخ​، "فاتح "313 بمدى 500 كلم، و"قيام" بمدى 800 كلم، والمنظومة الدفاع الاميركية لم تتمكن من إسقاط ​الصواريخ​ بسبب سرعة صواريخ "فاتح 313" العالية جداً، وصواريخ "قيام" المشاركة في العملية كانت مجهزة بأنظمة تشوسش للرادارات ومزودة برؤوس حربية متعددة"، مشيرةً الى ان "حرس ​الثورة​ استهدف ليلة أمس فقط قاعدة "عين الأسد" إحدى أهم القواعد الأميركية، وخلال إجراء العملية تم إعلام الأميركيين أنه في حال الرد سيكون الرد الإيراني أكثر قسوة".

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