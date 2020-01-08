الحدث: الرئيس الاميركي بعقد اجتماعاً مع فريقه الامني

أفادت قناة الحدث ان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ يجري عد من اللقاءات مع فريقه الامني، ويقوم بدرس خيارات الرد على الهجوم الايراني الاخير"، مشيرةً الى ان نائب الرئيس الاميركي ​مايك بنس​ يجري بدوره عدد من ​الاتصالات​ مع قيادات في ​الكونغرس الاميركي​".

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