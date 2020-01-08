"روسيا اليوم": الصاروخان اللذان انحرفا عن قاعدة عين الأسد كانا مسيرين

كشف مصدر إيراني لـ"​روسيا اليوم​" ، عن أن "الصاروخين اللذين انحرفا عن مسارهما خلال الهجوم على قاعدة عين الأسد في محافظة ​الأنبار​ ​العراق​ية، كانا مسيرين".

وأشارت "روسيا اليوم" ، إلى أن "القوة الجوفضائية الإيرانية عملت على إبطال مفعولهما، بإيقاف صاعقيهما، لضمان عدم إضرارهما بحياة المدنيين".

يذكر أن ​الحرس الثوري الإيراني​ أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة الأنبار غرب العراق، رداً على إغتيال قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​. بدورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 ​صواريخ​ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من ​القوات الأميركية​ و​قوات التحالف الدولي​ ل​مكافحة الإرهاب​ بالعراق.

وقد جاء رد الحرس الثوري، بعد أن أعلن ​البنتاغون​ يوم الجمعة الماضي عن إغتيال ​اللواء​ سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

