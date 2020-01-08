الطوارئ الروسية: مصرع 6 أشخاص في حريق بضواحي موسكو

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق في منطقة رامينسكويه بمقاطعة موسكو.
وأشار مصدر في الخدمة الصحفية التابعة للوزارة، إلى أن الحريق اندلع في كابينة بمجمع للبيوت البلاستيكية الزراعية في المنطقة المذكورة، لتنتشر النيران في المكان.
ولفت المصدر الى أن "النيران اشتعلت في المؤسسة الواقعة في قرية نيستيروفو، وعثر رجال الإطفاء على 6 جثث". ويجري التحقيق في الوقت الراهن لتحديد أسباب وملابسات الحريق.
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