قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في سن الفيل وضبط كمية منها بحوزته

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة "توافر معلومات ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​، حول قيام شخص بترويج المخدرات في ​سن الفيل​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة المتابعة الحثيثة وعمليّات الرصد، تمكّن هذا المكتب بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​ من توقيفه في المكان المذكور، ويُدعى: "س. ف." (مواليد 1970، لبناني)". ولفتت إلى أنّ "بتفتيش منزله، عُثر على: 45 مظروفًا بداخلها مادّة ​الكوكايين​ زنتها 97 غرامًا، 9 غ من مادة ​الحشيشة​، 72 غ من مادة مجهولة بيضاء اللون، ميزان حسّاس، 66 طلقة نارية عيار 9، طلقتين عيار 6 ملم ومبلغ 3،300،000 ليرة لبنانية".

وذكرت المديرية أنّه "تبيّن أنّ الموقوف مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات"، مشيرةً إلى أنّ "التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".