قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في سن الفيل وضبط كمية منها بحوزته

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة "توافر معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي، حول قيام شخص بترويج المخدرات في سن الفيل".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة المتابعة الحثيثة وعمليّات الرصد، تمكّن هذا المكتب بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية من توقيفه في المكان المذكور، ويُدعى: "س. ف." (مواليد 1970، لبناني)". ولفتت إلى أنّ "بتفتيش منزله، عُثر على: 45 مظروفًا بداخلها مادّة الكوكايين زنتها 97 غرامًا، 9 غ من مادة الحشيشة، 72 غ من مادة مجهولة بيضاء اللون، ميزان حسّاس، 66 طلقة نارية عيار 9، طلقتين عيار 6 ملم ومبلغ 3،300،000 ليرة لبنانية".
وذكرت المديرية أنّه "تبيّن أنّ الموقوف مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات"، مشيرةً إلى أنّ "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
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