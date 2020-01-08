الحواط: نناشد وزارة الأشغال معالجة الحفر على اوتوتسراد جبيل عمشيت

ناشد عضو كتلة ​الجمهورية القوية​، النائب ​زياد الحواط​، "​وزارة الأشغال العامة والنقل​، وسائر الأجهزة المعنية، معالجة الحفر الممتدة من أوتوتسراد جبيل - ​عمشيت​ وصولا إلى المنصف، والتي تسببت وتتسبب بأضرار بالغة في السيارات التي تقف أرتالا على جانبي الأوتوستراد"، طالباً "إعلان حال طوارئ في هذا الخصوص".

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