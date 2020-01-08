لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون ابي رميا​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "وجود حفر على طريق أوتوستراد جبيل، ​عمشيت​، المنصف، ​البربارة​، والسيارات متوقفة على جانبها بالعشرات لتغيير الدواليب"، مؤكدً أنه "بالرغم من المراجعات المتكررة لا نتيجة"، متوعداً "بالتقدم غداً بإخبار قضائي لتحديد المسؤوليات في هذا الإهمال المتمادي".

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كانت هذه تفاصيل خبر ابي رميا: سأتقدم غداً بإخبار قضائي لتحديد مسؤوليات الاهمال عند أوتوستراد جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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