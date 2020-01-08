لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية يزور السفارة العراقية

أعلن المتحدث باسم لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، الدكتور علي ضاهر، بعد زيارة اللقاء للسفارة العراقية في بيروت، أن "العظماء لا يموتون، خاصة إذا كانوا بحجم الأمة، ودماء الشهداء أعادت إحياء الأمة من جديد من خلال الحضور الجماهيري الكبير، وصولاً إلى الرد الذي حصل ليل أمس حتى إخراج الجيش الأميركي من منطقتنا".
وفي بيان له، أشار لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، إلى أنه زار السفارة العراقية في بيروت، "لتقديم واجب التعزية والتبريك بالشهداء الذين ارتقوا في العراق جراء العدوان الأميركي الحاقد".
وأكد الوفد للسفير العراقي، أن دماء الشهداء القادة سيكون "باعثاً لنهضة العراق عزيزاً مستقلاً وسيّداً، لكي يستعيد دوره في صنع مستقبل الأمة".
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