تسببت ​الامطار​ الغزيرة التي تساقطت اليوم بكميات كبيرة، باغراق الطريق الساحلي الذي يربط ​مدينة صور​ ب​الناقورة​، لا سيما في محلة ​رأس العين​، حيث اعاقت ​المياه​ ​حركة السير​. وتسببت ​الفيضانات​ باحداث اضرار في الخيم البلاستيكية الزراعية.

أما في شارع المدرسة الدينية في مدينة صور، فقد أدت غزارة المياه الى حدوث انخساف في الطريق الفرعية كما سجل انهيار احد الجدران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيول اغرقت الطرق في صور وتسببت بانهيار احد الجدران واضرار في الخيم الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.