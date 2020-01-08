حبلي: عظمة الرد الإيراني أنه كسر العنجهية والجبروت الأميركي

هنأ الشيخ ​صهيب حبلي​ "​إيران​ بقيادة ​السيد علي الخامنئي​ ومحور ​المقاومة​ بالإنجاز الميداني المتمثل بإستهداف قاعدة عين الأسد الأميركية في ​العراق​"، معتبرا ان "هذا الرد والذي يشكل أول الغيث، يؤكد أن ​ايران​ والتي تقدم الشهداء ك​اللواء​ ​قاسم سليماني​ قادرة على رد الصاع صاعين للمحتل الأميركي الذي سارع للإعلان عن خطوات للإنسحاب من عدد من الدول".

وأشار الشيخ صهيب حبلي تصريح له الى أن "عظمة الرد الإيراني تكمن في أنه كسر العنجهية والجبروت الأميركي، حيث كانت ​واشنطن​ تظن نفسها واهمة أنها بمنأى عن رد محور المقاومة، الا أن ​الصواريخ​ الإيرانية التي قضت مضجع المحتل الأميركي في العراق، دون أن تتمكن أسلحة الردع الأميركي أن تصد صاروخاً واحداً".

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