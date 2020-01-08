عويدات استدعى كارلوس غصن للاستماع الى افادته غدا

افادت معلومات صحافية بأن النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​، إستدعى رجل الاعمال ​كارلوس غصن​ الى جلسة تحقيق يعقدها غدا الخميس في مكتبه في ​قصر العدل​ في ​بيروت​، للاستماع إلى إفادته حول مضمون ​النشرة​ الحمراء الصادرة عن ​القضاء​ الياباني والتي تتهمه بارتكاب جرائم على الأراضي اليابانية وتطالب بتوقيفه.

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