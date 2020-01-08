شكرا لقرائتكم خبر عن لا توجد حرية صحافة فى تركيا.. إغلاق جريدتين وتراجع مبيعات الصحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية أن هناك تراجع مبيعات الصحف بنحو 200 ألف عدد، بعد توقف قراء صحيفتى ستار وجونش عن قراءة الصحف بعد إغلاق الصحيفتين مؤخرًا.

وأكد التقرير، أن الأرقام الرسمية أشارت إلى أن إجمالى عدد مبيعات الصحيفتين حتى آخر صدور ورقى لهما بلغ 203 ألف قارئ من بينهم 101 ألف قارئ لصحيفة ستار و102 ألف قارئ لصحيفة جوناش، كما أوضح أن عدد المبيعات للصحف عقب إغلاق الصحيفتين لم تسجل أى ارتفاع ملحوظ فى معدلات شراء أى صحيفة، بينما ارتفع تداول صحيفة أكشام بنحو 6 آلاف قارئ بعدما باتت الصحيفة الورقية الوحيدة التى تصدرها الشركة.

وقالت زمان فى تقرير لها اليوم أن صحيفتى ستار وجونش التابعتان لمجموعة "ترك ميديا" الموالية للحكومة التركية قد أصدرتا آخر أعدادهما فى الحادى والثلاثين من ديسمبر عام 2019، حيث قررت الصحيفتان مواصلة مسيراتهما عبر المنصات الرقمية وتم إعادة تشكيل المناصب الإدارية للشركة بناء على هذا، وكان إجمالى عدد مبيعات الصحيفتين يتجاوز 200 ألف قارئ، وستواصل الشركة طباعة صحيفة أكشام فقط.

كما أشار التقرير إلى أن المبيعات الرسمية لا تعكس الأرقام الحقيقية وأن الصحف تقدم نسب تداول أعلى من الفعلية لتجنب انخفاض عائدات الإعلانات الصحفية، كذلك فإن بلدية إسطنبول كانت تموّل المؤسسات الإعلامية الموالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم لكن المساعدات المالية انقطعت عندما انتقلت إدارة البلدية إلى رئيسها الجديد أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهورى، الأمر الذى أدى إلى عجز مالى لدى تلك المؤسسات.