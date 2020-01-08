صافرة رواندية لمباراة الرجاء ومضيفه شبيبة القبائل الجزائري

أسندت لجنة الحكام بالكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” مهمة إدارة مباراة الرجاء الرياضي، ومضيفه شبيبة القبائل الجزائري، الجمعة المقبل، للحكم الرواندي، لويس هاكيزيمانا.

وسبق للحكم، البالغ من العمر 41 سنة، قيادة مباراة المنتخب الوطني ضد ناميبيا في أولى جولات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مصر، والتي انتهت بفوز “أسود الأطلس” بهدف دون رد.

وأدار هاكيزيمانا، أيضا، المباراة الأولى للعناصر الوطنية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، منتصف نونبر الماضي، ضد المنتخب الموريتاني، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ بالرباط، حيث خلصت إلى التعادل دون أهداف.

يذكر أن مواجهة الشبيبة، والرجاء تندرج ضمن رابع جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، التي تضم، أيضا، الترجي التونسي، وفيتا كلوب الكونغولي.