البطولة الاحترافية.. الفتح للتقدم في الترتيب والحسنية للابتعاد من المراكز الأخيرة

يحل مساء اليوم الأربعاء، فريق حسنية أگادير ضيفا على الفتح الرباطي، في مباراة مؤجلة عن الأسبوع الحادي عشر من البطولة الاحترافية، سيحتضنها ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط.
ويبحث الفتح عن تحقيق فوزه الرابع في بطولة هذا الموسم، والذي سيمكنه حال تحقيقه من التقدم في جدول الترتيب، والاقتراب من المقدمة.
ويملك الفريق العاصمي صاحب المركز التاسع، 14 نقطة، جمعها من 3 انتصارات، و5 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في مواجهتين، حيث أحرز خط هجومه 12 هدفا، واهتزت شباكه خلال 11 مناسبة.
ويأتي النادي السوسي في الرتبة ما قبل الأخيرة مناصفة مع اتحاد طنجة بـ9 نقاط لكل فريق، بعدما فاز أبناء امحمد فاخر في مناسبتين، وتعادلوا في 3، في حين تعرضوا للهزيمة خلال 5 مباريات.
وزار الخط الأمامي لـ”غزالة سوس” شباك منافسيه في 9 مناسبات، بينما تلقت مرماه 13 هدفا.
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