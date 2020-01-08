نايمار: ” أتمنى اللعب مع زلاطان إبراهيموفيتش”

عبر البرازيلي نايمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، عن رغبته في اللعب إلى جوار السويدي زلاتان إبراهيموتش، النجم الحالي لفريق ميلان الإيطالي.

وقال نايمار، في حوار له مع شبكة ” سبورت ميدياست” اليوم الأربعاء، إنه كان دالئما يرغب في اللعب مع نجوم وأساطير الكرة على غرار زين الدين زيدان وروماريو، وهو يتمنى اليوم أن يلعب مع زلاطان إبراهيموفيتش.

وبخصوص أمنياته سنة 2020، قال النجم البرازيلي إنه يطمح إلى التتويج بكل الألقاب مع باريس سان جرمان الفرنسي هذه السنة، خاصة اللقب الأوربي، بالإضافة إلى التتويج مع منتخب بلده، وصرح بهذا الخصوص قائلا: ” أتمنى التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا وحصد اللقب، والفوز بكوبا أمريكا مع البرازيل”