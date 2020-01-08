عبر البرازيلي نايمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، عن رغبته في اللعب إلى جوار السويدي زلاتان إبراهيموتش، النجم الحالي لفريق ميلان الإيطالي.
وقال نايمار، في حوار له مع شبكة ” سبورت ميدياست” اليوم الأربعاء، إنه كان دالئما يرغب في اللعب مع نجوم وأساطير الكرة على غرار زين الدين زيدان وروماريو، وهو يتمنى اليوم أن يلعب مع زلاطان إبراهيموفيتش.
وبخصوص أمنياته سنة 2020، قال النجم البرازيلي إنه يطمح إلى التتويج بكل الألقاب مع باريس سان جرمان الفرنسي هذه السنة، خاصة اللقب الأوربي، بالإضافة إلى التتويج مع منتخب بلده، وصرح بهذا الخصوص قائلا: ” أتمنى التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا وحصد اللقب، والفوز بكوبا أمريكا مع البرازيل”
كانت هذه تفاصيل خبر نايمار: ” أتمنى اللعب مع زلاطان إبراهيموفيتش” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.