نتنياهو يدرس تشكيل قائمة يمين واحدة باستثناء الحريديين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يدرس زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إمكانية خوض الانتخابات الثالثة للكنيست، التي ستجري في 2 آذار/مارس المقبل، في قائمة واحدة تضم جميع أحزاب اليمين، باستثناء الأحزاب الحريدية، حسبما ذكر تقرير لموقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.

وحسب التقرير، فإن نتنياهو فحص إمكانيتين مركزيتين بواسطة استطلاعات داخلية استدعاها الليكود. وتقضي الإمكانية الأول بتشكيل قائمة واحدة تشمل كتلة اليمين كلها، والثانية من دون أحزاب الحريديين.

وحسب مصدر مطلع، فإن الإمكانية الثانية توقعت حصول قائمة كهذه على نتيجة أفضل من نتيجة خوض الأحزاب اليمينية الانتخابات بعدة قوائم.

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لكن نتنياهو لم يقرر بعد إذا كان سيقدم على خطوة كهذه. وقد فحص هذه الإمكانية بسبب تخوفه من أن الأحزاب الدينية، مثل "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي" و"اليمين الجديد"، لن تتجاوز نسبة الحسم إذا لم تتحد في قائمة واحدة.

وتعالت في الماضي أصوات في اليمين تدعو لتشكيل قائمة كهذه، وحظيت باسم "الحزب الجمهوري. ورغم أن نتنياهو لم يتخذ قرارا بعد، إلا أنه تحدث حول مبادرة كهذه مع قياديين في الليكود، الذين رجحوا أن قد يتم دفع المبادرة قريبا، خاصة على خلفية الخلافات داخل أحزاب اليمين المتطرف.

يشار إلى أن رئيس حزب العمل، عمير بيرتس، اقترح قبل يومين مبادرة لتوحيد كتلة "العمل – غيشر" و"المعسكر الديمقراطي" و"كاحول لافان" في كتلة واحدة، لكن "كاحول لافان" رفضت الاقتراح.